Lažni inspektor policije otimao novac iz menjačnica

Pančevo -- Pripadnici MUP-a u Pančevu uhapsili su B. S. (1993) iz Pančeva zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa na naročito opasan ili drzak način.

Sumnja se da je on lažno se predstavljajući kao inspektor policije ušao u dve menjačnice kako bi navodno proverio da li imaju falsifikovane novčanice, a potom iz kasa uzeo oko 670.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.