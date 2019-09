Ranjeni Srbin u Kosovskoj Mitrovici stabilno

B92 pre 5 sati | Tanjug

Stanje srpskog mladića, koga je napala grupa Albanaca i ubola nožem, trenutno je stabilizovano i za sada je dobro

To je izjavio generalni direktor Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović. "On je posle ranjavanja nožem u predelu levog slabinskog predela i donjeg dela grudnog koša zbog krvarenja hitno operisan. Zaustavljeno je krvarenje iz krvnog suda i on je sada na intenzivnoj jedinici", rekao je Ivanović agenciji Tanjug. Prema njegovim rečima, očekuje se povoljan tok lečenja, ali mladić će do daljeg biti pod opservacijom. Ranjavanje srpskog mladića u severnoj