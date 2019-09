Stabilizovano stanje mladića kojeg je napala grupa Albanaca

RTV pre 57 minuta | Tanjug

KOSOVSKA MITROVICA - Stanje srpskog mladića, koga je napala grupa Albanaca i ubola nožem, trenutno je stabilizovano i za sada je dobro, izjavio je danas generalni direktor Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović.

"On je posle ranjavanja nožem u predelu levog slabinskog predela i donjeg dela grudnog koša zbog krvarenja hitno operisan. Zaustavljeno je krvarenje iz krvnog suda i on je sada na intenzivnoj jedinici", rekao je Ivanović agenciji Tanjug. Prema njegovim rečima, očekuje se povoljan tok lečenja, ali mladić će do daljeg biti pod opservacijom. Napad okvalifikovan kao nanošenje teških telesnih povreda Napad na mladića srpske nacionalnosti D.B. na glavnom ibarskom mostu u