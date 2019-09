Vavrinka u Njujorku – Đokovićeva „noćna mora“

Vesti online pre 1 sat

Novak Đoković je završio učešće na US Openu pošto je u osmini finala predao meč Švajcarcu Stenu Vavrinki.

Njujork i Stanislas Vavrinka – opasna kombinacija po najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića. Do duela osmine finala US opena međusobni skor bio je 19-5 za Novaka, a poslednji put kada je Švajcarac pobedio bilo je to upravo u Njujorku, u finalu 2016. Istorija se sada ponovila. Branilac titule eliminisan je na pola puta ka peharu. Jači od Đokovića bili su povreda levog ramena i Vavrinka – 0:2 (4:6, 5:7, 1:2) posle 109 minuta igre. 6-4, 7-5, 2-1 (ret.) @stanwawrinka