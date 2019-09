Boris Johnson izgubio većinu u parlamentu

Al Jazeera pre 34 minuta

Phillip Lee, zastupnik Johsonove Konzervativne partije, napustio je svoju frakciju i prešao u proevropske Liberalne demokrate.

Premijer Velike Britanije Boris Johnson je izgubio apsolutnu većinu u donjem domu parlamenta nakon što je Phillip Lee, zastupnik Konzervativne stranke, napustio svoju frakciju i prešao u proeuropske Liberalne demokrate. Svoju odluku Lee je objavio na Twitteru. After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime