Mekinro: Sezona za Đokovića je gotova

Džon Mekinro, legendarni američki teniser, smatra da Novaka Đokovića više nećemo gledati u nastavku sezone.

Srpski teniser zbog povrede ramena morao je da preda meč protiv Stana Vavrinke u osmini finala US opena. Đoković nije mogao da izdrži bol i posle meča je rekao da ga očekuje nekoliko nedelja pauze i da se nada da će igrati u Tokiju. Turnir u Japanu igra se od 30. septembra, međutim Mekinro misli da Novaka uopšte nećemo gledati do kraja sezone. "Mislim da nećemo videti Novaka Đokovića na terenu do kraja sezone", rekao je Mekinro za ESPN, a prenosi "tennisworldusa".