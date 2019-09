Nadal: Đoković nije zaslužio zvižduke publike u Njujorku

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

NjUJORK: Španski teniser Rafael Nadal stao je u odbranu svetskoj broja jedan Novaka Đokovića nakon zvižduka domaće publike na US openu i poručio da srpski as to nije zaslužio.

Nadal, drugi nosilac na gren slemu u Njujorku, posle pobede nad Hrvatom Marinom Čilićem 3:1 u setovima za četvrtfinale, za razliku od Đokovića, dobio je ovacije navijača. "Takvo ponašanje publike nije zaslužio. Novak je sjajan sportista. Ako je prekinuo meč znači da nije mogao da nastavi", rekao je Nadal, dan nakon što je Đoković zbog povede predao duel Stanu Vavrinki. Nadal smatra da je Đokoviću bilo najteže na US openu, gde je propustio priliku da odbrani titulu.