Dačić: Spremam perestrojku, iz vlade ide barem jedan SPS ministar

RTV pre 12 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Vreme je da se podvuče crta da vidimo ko kako stoji, kakve rezultate imaju svi funkcioneri i da li je to dovoljno dobro da ostanu na funkcijama na kojima su trenutno, poručio je Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije u razgovoru za današnji "Srpski Telegraf".

Dačić je najavio ozbiljne kadrovske promene i istakao da pošteđeni neće biti ni oni koji su dobili visoke pozicije u državi. "Spremam pravu perestrojku! Nema više gledanja kroz prste, opraštanja i izvlačenja. Svi će na skener, ministri, poslanici i stranački funkcioneri... Biće tu dosta posla", rekao je Dačić, dodajući da "neki misle da su završili posao time što su dobili funkciju". On je rekao da se to posebno odnosi na ministre i one koji su u državnoj službi,