Dačić: Do kraja godine broj članica UN koje priznaju Kosovo pašće ispod polovine

Novi magazin pre 50 minuta | Beta

Cilj Srbije je da spusti broj zemalja koje su priznale Kosovo ispod polovine članica Ujedinjenih nacija što će se desiti do kraja godine, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

"Naš cilj je da stvorimo što bolju poziciju u razgovorima oko budućnosti Kosova i da spustimo broj zemalja koje su priznale Kosovo ispod polovine članica UN, a to će biti veoma brzo, do kraja godine i budite ubeđeni i sigurni nema šanse da oni uđu u Interpol, zato nemoj da se brukaju", rekao je Dačić na sednici Skupštine Srbije na kojoj se razmatralo ukidanje viza za četri zemlje. On je kazao da 15 zemalja koje su povukle priznanje čine osam procenata ukupnog broja