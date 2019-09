Ministar Mali: Plate veće do kraja godine, a penzije od 1. januara!

Kurir pre 4 sata

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je jutros da će penzioneri do kraja godine dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara, a da se povećanje penzija očekuje od 1. januara 2020. godine.

Mali je, gostujući u Dnevniku, rekao da zaposleni u javnom sektoru mogu očekivati povećanje plata do kraja godine. Ministar finansija je rekao da zaposleni u javnom sektoru mogu očekivati povećanje plata do kraja godine. "Do kraja godine naši sugrađani treba da očekuju jednokratno 5.000 dinara, ako kalkulacije budu tačne, uz povećanje od 1. januara - videćmo koliko će biti shodno švajcarskoj formuli", kaže Mali. "Do kraja godine biće povećanje plata u javnom