Mali: Povećanje minimalne zarade za narednu godinu biće dvocifreno

Novi magazin pre 34 minuta | Beta

Ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao je danas da će povećanje minimalne zarade za 2020. godinu biti dvocifreno iako nema ekonomksog opravdanja da se ona uveća za više od pet-šest odsto.

On je na okruglom stolu o minimalnoj ceni rada koji je organizovao Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) rekao da za dvocifreno povećanje "minimalca" ima "socijalnog i političkog opravdanja", iako u to "neće da meša politiku". "Već treću godinu za redom imamo suficit u budžetu, prošle godine privredni rast je bio 4,3 odsto, ove godine očekujemo od 3,5 odsto do 3,6 odsto. Ne postoje ekonomski razlozi za povećanje minimalne zarade više od pet-šest odsto ali ima