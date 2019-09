Divac u Kući slavnih: Momci, donesite mi zlato iz Kine

Beta pre 2 sata

Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac i zvanično je postao član Kuće slavnih u Springfildu.

Divac je bio među prvim Evropljanima koji je zaigrao u NBA ligi. On je u Los Anđeles Lejkerse stigao 1989. godine, a za 16 sezona u NBA ligi igrao je za Lejkerse, Šarlot i Sakramento.

Karijeru u NBA ligi je završio sa više od 13.000 postignutih poena, 3.000 asistencija i 1.500 blokada.

Posle Bore Stankovića, Dražena Dalipagića i profesora Aleksandra Nikolića, Divac je četvrti predstavnik Srbije u Kući slavnih.

"Drago mi je zbog mene i moje familije. Mojih saigrača, trenera, navijača, svih koji su me podržavali tokom svih ovih godina. Kada sam počinjao da igram košarku nikada se nisam nadao da će ovo biti vrhunac, ali mi je drago da se to desilo. Ušao sam u odabrano društvo", rekao je Divac, prenosi Sportski žurnal.

Divac, sada generalni menadžer Sakramento Kingsa, sa reprezentacijom Jugoslavije je osvojio zlatne medalje na dva svetska i tri evropska prvenstva, kao i dva srebra na Olimpijskim igrama. Pored toga, ima još dve evropske i jednu svetsku bronzu.

"U reprezentaciji sam bio od 1985. do 2002. godine. To je period od 17 godina, sa prekidima zbog sankcija, kada nam nisu dozvolili da igramo. Sa svakog takmičenja sam se vraćao sa medaljom. Najemotivnija je sigurna zlatna sa Evropskog prvenstva u Atini 1995. Iz mnogo razloga. Što se klupskih tiče, to je prva titula sa Partizanom 1987. godine", rekao je Divac.

Nezaobilazna tema razgovora s novinarima bilo je Svetsko prvenstvo u Kini, a Divac je imao jasnu poruku i nije krio kakav poklon želi.

"Malopre sam se čuo sa Bogdanom i Bjelicom. Čestitali su mi ulazak u Kuću slavnih. Rekao sam im poklone ne primam. Samo zlato. Momci, donesite mi zlatnu medalju", rekao je Divac uz osmeh.

Pored Divca, u Kuću slavnih su u generaciji 2019. primljeni i Pol Vestfal, Al Etls, Sidni Monkrif, Bobi Džons, Čak Kuper, Bil Fič, Džek Sikma i Tereza Vederspun, kao i timovi Tenesija iz perioda 1957-59. godine.

(Beta, 09.06.2019)