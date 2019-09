Đurić: Više političkih činilaca na izbornoj SL pokazatelj jedinstva sa državnom politikom

Danas pre 41 minuta | Piše: Beta

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će na izbornoj listi Srpske liste biti veći broj političkih činilaca sa Kosova i Metohije među kojima i Građanska inicijativa SDP

On je pozvao građane da masovno izadju na izbore i podrže jedinstvo sa državom Srbijom. On je pozvao pojedine opozicione predsatvnike da „ostave na miru one koji su odlučili da budu jedinstveni sa državom Srbijom i podrže državnu politiku“. Za njega su skandalozne kreitike koje se upućuju na račun Ksenije Božović iz GI SDP samo zato što se opredelila da bude u okviru jedinstvene državne politike, a ne bilo čije stranačke. Đurić je za TV Pink rekao da je za ukupan