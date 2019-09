U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo vreme

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Vreme u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, pre podne s dužim sunčanim intervalima, a popodne na jugu i zapadu s kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura biće od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepena. I u Beogradu vreme će danas biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima, i toplo. Duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijusa.