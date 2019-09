DžONSON odlučan: Radije bih bio mrtav u jarku nego da odložim Bregzit

Večernje novosti pre 7 sati | Tanjug

Britanski premijer Boris Džonson obećao je da nikada neće odložiti izlazak Velike Britanije iz EU, zakazan za 31. oktobar, ističući da bi radije bio mrtav u jarku nego da to uradi

Britanski premijer Boris Džonson obećao je da nikada neće odložiti izlazak Velike Britanije iz EU, zakazan za 31. oktobar, ističući da bi radije bio mrtav u jarku nego da to uradi. Upitan da li može da obeća britanskoj javosti da neće ići u Brisel i tražiti novo odlaganje Bregzita, Džonson je rekao: "Mogu to da obećam. Radije bih bio mrtav u jarku". On se, u govoru u policijskoj stanici u severnoj Engleskoj, zapitao kakva bi bila svrha daljeg odlaganja izlaska