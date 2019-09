"Ne znam zašto je Tramp otpustio Boltona, ali znam da meni nije žao"

B92 pre 4 sata | Tanjug

Moskva -- Smena američkog savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona je unutrašnja stvar SAD i Rusija se u to ne meša, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Predsednik Odbora za međunarodna pitanja Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačov, međutim, ocenio je za Tas da bi Boltonov odlazak mogao da poveća šanse za produžetak Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (START). "Nada da će novi START biti produžen živi dok god je on na snazi, odnosno do februara 2021. godine i nakon Boltonovog odlaska velike su šanse da sporazum bude postignut na vreme i da čak bude unapređen", rekao je Kosačov. On je dodao da se Bolton