Uhapšen državaljanin Poljske zbog lažne zlatne pločice

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

ZRENjANIN: Policija u Zrenjaninu uhapsila je državljanina Poljske (42) zbog sumnje da je 10. septembra vlasniku zlatare u tom gradu prodao pločicu za koju je tvrdio da je zlatna i tom prilikom dao lažne podatke o sebi, saopštio je MUP.

On se tereti da je izvršio krivično delo prevara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Zrenjaninu.