Zeman ima dva jaka argumenta za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova: Otkrio ih je čim je stigao iz Beograda u Prag!

Kurir pre 49 minuta

Češki predsednik Miloš Zeman, koji je u Beogradu izjavio da namerava da pokrene pitanje o mogućnosti da Prag povuče priznanje Kosova, za češke medije kaže da će za to imati dva argumenta - istrage koje se vode pred Specijalnim sudom protiv kosovskih zvaničnika i to što je Donji dom parlamenta svojevremeno sugerisao da se ne priznaje nezavisnost KiM. On je na kraju posete Srbiji rekao da je njegov stav o Kosovu odavno poznat i da ne predstavlja iznenađenje. Zeman je