Evo šta je netanijahu tražio od Putina: Izraelu da se dozvoli da deluje protiv Irana

Kurir pre 48 minuta

MOSKVA - Izraelu mora biti dozvoljeno da slobodno deluje protiv Irana, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom posete Sočiju, gde se sastao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Dvojica lidera razmatrala su bezbednosnu koordinaciju u Siriji, o čemu su poslednjih godina održali više od 10 sastanaka. #Putin and #Netanyahu talk security, terrorism&Iran in Sochi ahead of the Israeli elections next week https://t.co/0CjZSa4a01 pic.twitter.com/vBJCtUstxx — RT (@RT_com) September 12, 2019 "Bezbednosna koordinacija između nas je uvek važna, a posebno sada, pošto su pu poslednjih mesec dana ozbiljno pojačani pokušaji Irana da gađa Izrael iz Sirije