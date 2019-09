Iskoristite subotu na najbolji način: Prvog dana vikenda sunčano i toplo, do 30 stepeni

iKragujevac pre 18 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 25 do 30 stepeni, saopštio je RHMZ.

Sredinom dana i posle podne očekuje se prolazna umerena oblačnost, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a jutarnja temperatura će se kretati od 8 do 16 stepeni. U Kragujevcu će biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne umereno oblačno, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, jutarnja temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna oko 26. Do utorka će se zadržati stabilno i