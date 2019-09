Evo do kada će biti letnje temperature: Narednih dana 30 stepeni, a onda nas čeka preokret! RHMZ upozorava na pljuskove i nevreme

Kurir pre 3 sata

U Srbiji će sutra biti ujutro ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, a tokom dana pretezno suncano i toplo, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni, krajem dana u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 6 do 15 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša oko 26 stepeni. Prema najavi za sedam dana, u ponedeljak i utorak u većini predela pretežno sunčano vreme sa temperaturom malo iznad proseka. U utorak posle podne, uveče i tokom noći na severu i zapadu, a u