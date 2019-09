U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme

Novi magazin pre 8 sati | Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Posle podne prolazna umerena oblačnost. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od osam do 16, najviša dnevna od 25 do 30. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne prolazna umerena oblačnost. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna oko 26.