Počela Parada ponosa u Beogradu, šetnja bez incidenata

Beogradska Parada ponosa počela je oko 17 časova na Trgu Slavija pod parolom "Ne odričem se".

Okupljanje je počelo oko 16 časova, a učesnici parade nosili su zastave duginih boja, zastave EU i transparente "Mi ne odlučujemo o vašim brakovima", "I pederi su radnici", "Queers against Capitalism", "I will not be silent" i slogani prajda u Sarajevu "Ima izać". Pošto kuma Prajda pevačica Sara Jovanović (Sara Jo) održi govor učesnici Parade ponosa prošetaće centralnim gradskim ulicama do najvažnijih institucija u zemlji i ukazati na potrebu rešavanja problema