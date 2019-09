Parada ponosa nastavljena žurkom u manježu: U parku nema incidenata, raspoloženje odlično

Kurir pre 59 minuta

Učesnici Parade ponosa prošetali su danas Beogradom u okviru manifestacije "Nedelja ponosa".

Parada, koja je ove godine održana pod sloganom "Ne odričem se", prošla je bez incidenata. Učesnici Prajda, kojima su podršku pružile brojne poznate ličnosti, prošetali su Ulicom kralja Milana, preko Trga Nikole Pašića, Ulicom kneza Miloša i Nemanjinom do parka "Manjež" u kom je u toku zabavni program koji će trajati do 23 časa. Okupljene su prvo zabavljali di-džejevi, a potom su uživali uz pesme pevačica Zoi, Bojane Vunturišević i Sare Jo, koje su žurku dovele do