„Vatikan bi mogao da pokrene inicijativu za poboljšanje odnosa Srbije i Hrvatske“

„Papina želja je da Srbija što pre uđe u Evropsku uniju, jer će projekat ujedinjene Evrope biti gotov tek kada se integrišu i zemlje Zapadnog Balkana“, rekao je za Novosti visokopozicionirani sveštenik iz vatikanske hijerarhije.

On je podsetio da je Vatikan i do sad imao uticaj na politiku Brisela, gde su inicijative ranijih papa bile dobrodošle. Razgovor pape Franja i predsednika Aleksandra Vučića po mišljenju mnogih u Vatikanu bio je izuzetno koristan i konstruktivan, rekao je sveštenik, ponavljajući da je i tom prilikom izražena želja svetog oca da poseti Srbiju. – Nije tajna da je velika želja ovog pape da ode u Srbiju, ali i Rusiju. Vatikan je svestan da to ne zavisi, kada je reč o