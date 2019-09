Zbogom, leto

B92 pre 6 sati | B92, Tanjug

Beograd -- Prema najavama RHMZ, u Srbiji se od srede očekuje pad temperature i to za osam do 12 stepeni.

Lepo i toplo vreme zadržaće se još danas i sutra, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature od 27 stepeni do 31 stepen. Međutim, već u utorak posle podne, uveče i tokom noći na severu i zapadu, a u sredu i u ostalim predelima očekuje nas naoblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i umerenim, povremeno jakim severozapadnim vetrom. Kako je najavljeno na sajtu RHMZ-a, očekuje se znatniji pad temperature, i to za osam do 12 stepeni.