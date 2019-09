Drastična promena vremena: Stižu pljuskovi i grmljavina, živa pada za 12 stepeni, a ovi delovi Srbije su prvi na udaru

Blic pre 4 sata | J.O.

Nakon talasa letnjih temperatura, današnji dan biće poslednji u nizu pravih letnjih dana, a do kraja ove nedelje očekuje nas nagli pad temperature koji će iznositi čak 10 do 12 stepeni, sa pljuskovima i grmljavinom. U nekim delovima Srbije doći će i do pojave mraza. - Naoblačenje i jače zahlađenje sa kišom i pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom, i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, koje će sutra uveče i tokom noći zahvatiti severne i zapadne krajeve, u