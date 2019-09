Cene nafte poludele posle napada na saudijsko postrojenje: Većeg skoka nije bilo skoro 30 godina!

Kurir pre 43 minuta

RIJAD - Napad na najveću fabriku za preradu nafte "Aramko" u Saudijskoj Arabiji umanjio je za pet odsto svetsku proizvodnju nafte (5,7 miliona barela sirove nafte dnevno) i izazvao najveći skok cena tog energenta od 1991. godine.

Posle početnog skoka cene sirove nafte su se stabilizovale, a trgovci sa strahom analiziraju moguće dugoročne implikacije. BREAKING: Crude prices surge after a strike on a Saudi Arabian oil facility removed about 5% of global supplies https://t.co/WAIZxYP7rJ — Bloomberg (@business) September 15, 2019 Predsednik SAD Donald Tramp odobrio je korišćenje američkih zaliha nafte za hitne slučajeve kako bi se osigurale stabilne količine nafte. Južna Koreja je takođe