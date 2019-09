Skupština: Glasanje, pa izmene zakona zbog starih studenata

B92 pre 1 sat | Beta

Beograd -- Skupština Srbije počeće danas novu vanrednu sednicu na kojoj će razmatrati izmene Zakona o visokom obrazovanju.

Tim iymenama se starim studentima omogućava završetak studija po starom programu u naredne dve godine. Izmenama zakona, studentima koji su studije upisali do 10. septembra 2005. godine omogućava se da fakultete završe u naredne dve školske godine. Novim rokovima završetak tih studija predviđen je do kraja školske 2020/2021. godine, a za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka do kraja 2021/2022. godine. Poslanici će pre toga glasati o