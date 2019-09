Babiš odbio da u ime vlade odlučuje o povlačenju priznanja Kosova

EurActiv pre 5 sati | Beta Foto: Beta/AP

Češki premijer Andrej Babiš razgovarao je na redovnom neformalnom sastanku sa predsednikom Češke Milošom Zemanom o ideji Zemana da Češka povuče priznanje Kosova.

Babiš je saopštio novinarima da će o tome razgovarati na sastanku o koordinaciji češke spoljne politike, jer on kao premijer ne može da odluči o tome sam, u ime vlade. Na Zemanovu inicijativu oko Kosova u Češkoj se gleda kao na još jedan provokativni prazni gest bez realne osnove. "Rešavaćemo to na sastanku o koordinaciji spoljne politike. Tamo će biti ministar unutrašnjih poslova, ministar spoljnih poslova, predsednik Senata, predsednik Poslaničkog doma. To će