Kovač: Dobro je što pobeđujemo i kada ne igramo sjajnu odbojku

Selektor srpskih odbojkaša Slobodan Kovač rekao je da je utakmica poput one sa Španijom bila potrebna njegovoj ekipi i istakao da je dobro to što reprezentacija pobeđuje i kada ne igra sjajno. "Teška utakmica, koja nam je bila potrebna. Dobro je to što protivnika ostavljamo na 19-20 poena i kada ne igramo sjajnu odbojku. Vidimo, ipak, da postoji veliki mogućnost za napredak", rekao je Kovač u Antverpenu. Srbija je u ponedeljak uveče ostvarila i treću pobedu na