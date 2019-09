Milošević pred AZ Alkmar: Od igrača očekujem maksimum

Dnevnik pre 38 minuta | Dnevnik.rs

BEOGRAD: Fudbaleri Partizana ove sezone izgubili su samo jednu utakmicu, uglavnom pružaju veoma dobre partije, a poslednja u nizu je bila protiv Proletera u Novom Sadu kada su ubedljivo trijumfovali (3:0).

To je bila lepa uvertira za sutrašnju utakmicu Lige Evrope sa AZ Alkmarom, koja se igra na stadionu crno – belih od 21 čas. Ono što raduje brojne pristalice popularnog kluba i trenera Sava Miloševića je činjenica da su mu svi fudbaleri zdravi pa će se Holanđanima suprostaviti u najjačem sastvau. - Prethodnih dana radio sam sa 29 zdravih fudbalera i to je ono što me ohrabruje. Ulazimo u seriju teških utakmica i svaki fudbaler je bitan. Iskoristili smo pauzu u