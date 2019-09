Moralo je negde da pukne: Evo zašto su Saudijska Arabija i Iran ljuti rivali i zašto je ozbiljna čarka bila samo pitanje dana

Kurir pre 1 sat

LONDON - Saudijska Arabija i Iran su dva jaka suseda i višegodišnji suparnici u borbi za regionalnu dominaciju, a nedavni napadi na saudijska naftna postrojenja za koja se tereti Iran, još više produbljuju neprijateljstvo dve zemlje.

Desetogodišnji sukob Rijada i Teherana i Irana dodatno opterećuju verske razlike - u Iranu dominiraju šiitski muslimani, dok Saudijci sebe vidi kao vodeću sunitsku muslimansku silu, prenosi BBC. Why are Saudi Arabia and Iran bitter rivals? https://t.co/Af5aqBjSlZ — BBC News (World) (@BBCWorld) September 16, 2019 Ta podela u islamu se reflektuje na ceo region Bliskog istoka, jer ostale zemlje koje se dele na one sa većinskim šiitskim ili sunitskim stanovništvom