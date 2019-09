Incident u saobraćaju, pa tuča, povređen mladić

Politika pre 3 minuta

ČAČAK - Na uglu ulica Župana Stracimira i Hajduk Veljkove u Čacku je u utorak u vecernjim satima došlo do konflikta među učesnicima u saobracaju, a potom i do tuče, u kojoj je teško povređen muškarac (24). Portparolka čačanske bolnice Biljana Kocovic potvrdila je RTS-u da je u bolnicu primljen muškarac star 24 godine, koji je zadobio teške telesne povrede - ubodne rane na nadlaktici i šaci i prelm noge. On se, prema njenim rečima, stabilno i van životne opasnosti.