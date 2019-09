Kovač: Važna pobeda zbog prvog mesta u grupi

B92 pre 3 sata | B92, Tanjug

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Slobodan Kovač rekao je da je zadovoljan pobedom protiv Belgije (3:0) u četvrtom kolu Evropskog prvenstva.

"Do sada je Belgija igrala dobru odbojku. Zadovoljan sam odnosom i igrom. Dobro smo servirali, blok i odbrana su bili disciplinovana, to mora da bude naš način pod prvog do poslednjeg poena. Kvalitet naših igraca je takav da možemo izdržimo takav način igre i da pritiskamo protivnika", rekao je Kovač za sajt Odbojkaškog saveza Srbije. Srbija je ovim trijumf protiv Belgijanaca izbila na prvo mesto grupe B. "Ova pobeda je bila važna zbog tog prvog mesta, mada uvek