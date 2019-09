U Srbiji danas pretežno sunčano vreme sa kratkotrajnim pljuskovima

Blic pre 6 sati | Tanjug

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, ponegde s kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a uveče i u toku noći očekuje se razvedravanje.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a najniža temperatura biće od 5 do 11 stepeni, a najviša od 15 do 21 stepen. Na severu zemlje ujutro i pre podne biće pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno vreme. U glavnom gradu Srbije biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, najniža temperatura biće oko 9, a najviša oko 19 stepeni. Do kraja sedmice ujutro će biti hladno, u centralnim i juznim delovima