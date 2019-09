Šta o svemu kaže sudija Miodrag Majić; Uspon i pad košarke; Istorija srpskog hip-hopa od Badvajzera do Basivitija – Izašao je novi Nedeljnik

Nedeljnik pre 32 minuta | Nedeljnik.rs

Fotografije: Marko Đurica za Nedeljnik; FIBA; Screenshot MAJIĆ – Gotovo svakodnevno doživljavam stvari koje su, najblaže rečeno, neuobičajene za sudiju.

Prilaze mi ljudi da me mole da se politički angažujem, ali to kod mene više budi jednu vrstu dodatne zabrinutosti. Jer mi se čini da su ljudi toliko očajni, zabrinuti, ne vide nikakav glas u bilo kojoj branši, pa svakoga ko malo šta kaže, suprotstavi se, proglašavaju za potencijalnog kandidata za predsednika. To me brine zbog stanja u društvu, kaže u velikom intervjuu za Nedeljnik Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. PAX AMERICANA – Sve je snažniji