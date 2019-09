Vučić: Išao sam da izjavim saučešće jer to nije uradio Babić VIDEO

B92 pre 2 sata | Tanjug

Beograd -- Vučić izjavio da je porodicu Stanike Gligorijević, stradale u saobraćajnoj nesreći, posetio i izjavio saučešće, jer to nije uradio Zoran Babić.

Podsetimo, ona je stradala u nesreći na naplatnoj rampi u Doljevcu, koju je izazvao vozač direktora Koridora Zorana Babića. "Moj posao je da izrazim saučešće ljudima, a to nije uradio onaj ko je trebalo to da uradi, a prošlo je toliko meseci", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući jutros na TV Pink. Na pitanje novinara da li je moguće da to nije uradio Babić - čiji je vozač izazvao tu saobraćajnu nesreću u kojoj je i Babić povređen, Vučić je rekao