Tvrdi da je jednostavno! Evo kako je Bil Gejts ove godine zaradio 16 mlrd dolara i uvećao svoje bogatstvo

Kurir pre 4 sata

NJUJORK - Iako je ove godine donirao preko 35 milijardi dolara u humanitarne svrhe, Bil Gejts je od početka 2019. zaradio 16 milijardi i sad je "težak" 106 milijardi dolara.

"Reč je o jednostavnoj strategiji ulaganja - preko 60 posto bogatstva držim u deonicama", rekao je osnivač Majkrosofta u intervjuu za agenciju Blumberg. Bill Gates is still in wealth-creation mode https://t.co/rNcnd0jwxJ — Bloomberg (@business) September 19, 2019 Oko 60 milijardi dolara Gejtsovog bogatstva nalazi se od ovog ponedeljak upravo u akcijama koje poseduje i, zahvaljujući tome, kako objašnjava Majkl Larson, investicioni savetnik tog milijardera, Gejts je