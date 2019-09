Uhapšen jer je varao ljude da će im za novac naći posao u inostranstvu

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Beogradska policija uhapsila je Z.Đ. (59) zbog prevare, odnosno zbog toga što je oštećene dovodio u zabludu da će im u zamenu za novac obezbediti posao u inostranstvu, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se sumnja, on je krivična dela obavljao i tako što je sa oštećenima pravio predugovore za kupoprodaju stambenih objekata sa kojima nije raspolagao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Pošto se sumnja da je na taj način prevario više građana, policija je pozvala oštećene koji ga prepoznaju da se jave na broj telefona 063/884-884-9.