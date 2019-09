Vodovodni kvar biće otklonjen najkasnije do ujutru

Politika pre 2 minuta

Vodovodni kvar koji je nastao danas usled pucanja magistralne vodovodne cevi na uglu Karnegijeve i Ulice kraljice Marije očekuje se da će biti popravljen tokom večeri, a najkasnije do ujutru, rekao je pomoćnik gradonačelnika Aleksandar Marković. „Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije od jutros su angažovane na ublažavanju štete nastale pucanjem magistralne cevi. Očekujemo da kvar bude