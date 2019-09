Naoružan pokušao da opljačka ugostiteljski objekat, sprečio ga policajac u civilu

B92 pre 40 minuta | Beta

A.S. (39) iz Sjenice uhapšen je zbog sumnje da je u noći između petka i subote pokušao da opljačka ugostiteljski objekat u Mladenovcu.

On se sumnjiči da je uz pretnju pištoljem pokušao da oduzme novac od radnice. Osumnjičenog je u pokušaju razbojništva sprečio policijski službenik Policijske brigade, koji u tom trenutku nije bio na službenoj dužnosti. Pripadnik Policijske brigade, koji je bio u civilu i nije kod sebe imao službeno oružje, savladao je i razoružao osumnjičenog i zadržao ga do dolaska kolega iz patrole. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,