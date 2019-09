Čanak: Vuk Jeremić otkrio pravo lice, cilj bojkota je sprečavanje sporazuma sa Kosovom

Beta pre 12 minuta

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak izjavio je danas da ta stranka u potpunosti razume i saglasna je sa svima onima koji smatraju da uslovi za izbore u Srbiji nisu ni izbliza demokratski, ali je dodao da upozorava javnost da pojedine partije iz "samoproklamovane prave opozicije" očigledno žele da bojkotuju izbore kako bi po svaku cenu sprečile svaki nagoveštaj rešavanja kosovskog pitanja i tako onemogućile da Srbija konačno krene putem evroatlantskih integracija.

"Maske su pale, kada je u pitanju Narodna stranka i njen lider Vuk Jeremić, koji je juče, povodom rešavanja pitanja Kosova, rekao da mora da se spreči plan priznanja Kosova kao nezavisne države", naveo je Čanak u saopštenju.

On je podsetio na jučerašnju Jeremićevu izjavu: "To moramo da sprečimo, a najbolji način da to učinimo jeste da bojkotujemo izbore, jer će biti nelegitimne sve odluke tako uspostavljenih organa. Ko želi da Vučić prizna Kosovo, neka izađe na izbore, a ko ne želi, neka na dan izbora ostane kod kuće".

"LSV nije iznenađena ovakvom Jeremićevom izjavom, s obzirom na to da se sećamo njegovog angažmana na mestu ministra spoljnih poslova, a potom i njegovih aktivnosti na mestu predsedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dobro se sećamo alkoholisanog Jeremića sa šajkačom i četničkom kokardom na glavi, dobro se sećamo Jeremića koji je, svesno provocirajući potomke žrtava ratova iz devedesetih godina prošlog veka, u zgradi Ujedinjenih nacija pravio četničku žurku", naveo je Čanak.

On je ocenio da je "militantni velikosrpski nacionalizam uzrok civilizacijske propasti u koju srlja društvo u Srbiji, jer ne želi da se odrekne mitomanskih snova".

"Nikada nećemo podržati one koji bi štetočinski nacionalizam Srpske napredne stranke da pobede, nažalost, još gorim nacionalizmom", poručio je Čanak.

Prema njegovim rečima, nemoguće je ne zapitati se u čijem interesu radi Vuk Jeremić, s obzirom da je zagovaranje statusa kvo za Kosovo politika koja ide na ruku onim svetskim centrima kojima je u interesu stalno proizvođenje konflikata i podržavanje desnice i ultradesnice širom Evrope.

"Da li je Jeremiću i njegovim bojkotaškim partnerima glavni grad Srbije Beograd ili Moskva", upitao je Čanak.

Dodao je da LSV veruje da u "frontu bojkotaških partija i pokreta" ima i onih koje se iskreno zalažu za demokratizaciju zemlje.

"Međutim, šta onda one rade u društvu sada već dokazanih ruskih petokolonaša, poput Narodne stranke, Dveri, Milana Stamatovića i njima sličnih? Ukoliko se jasno ne ograde od takve politike, nema nam druge nego da smatramo da ni oni ne žele dobro Srbiji. Savez za Srbiju sve očiglednije dokazuje da je u stvari Savez za veliku Srbiju pod ruskim patronatom", ocenio je Čanak.

(Beta, 09.21.2019)