Čanak: Jeremić otkrio pravo lice, cilj bojkota je sprečavanje sporazuma sa Kosovom

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak izjavio je danas da ta stranka u potpunosti razume i saglasna je sa svima onima koji smatraju da uslovi za izbore u Srbiji nisu ni izbliza demokratski, ali je dodao da upozorava javnost da pojedine partije iz "samoproklamovane prave opozicije" očigledno žele da bojkotuju izbore kako bi po svaku cenu sprečile svaki nagoveštaj rešavanja kosovskog pitanja i tako onemogućile da Srbija konačno krene putem evroatlantskih integracija.

"Maske su pale, kada je u pitanju Narodna stranka i njen lider Vuk Jeremić, koji je juče, povodom rešavanja pitanja Kosova, rekao da mora da se spreči plan priznanja Kosova kao nezavisne države", naveo je Čanak u saopštenju. On je podsetio na jučerašnju Jeremićevu izjavu: "To moramo da sprečimo, a najbolji način da to učinimo jeste da bojkotujemo izbore, jer će biti nelegitimne sve odluke tako uspostavljenih organa. Ko želi da Vučić prizna Kosovo, neka izađe na