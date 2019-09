"Beograd dobija gondolu koja će povezivati Kalemegdanski park i Ušće"

B92 pre 6 sati | Blic

Beograd će dobiti gondolu koja će povezivati Kalemegdanski park i Ušće kao što gondolu imaju Jerusalim, Njujork, Salzburg, Koblenc i mnogi drugi gradovi.

Do kraja godine biće otvorena pasarela koja je bliža Beogradskoj tvrđavi, to je najavio Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Izgradnja metroa počeće do kraja naredne godine na Makiškom polju. "Do novembra treba da bude usvojen PDR Makiškog polja, a zatim će Vlada proglasiti javni interes i počinjemo eksproprijaciju", rekao je Vesić u intervjuu za Blic. Dodao je i da kineska strana nastavlja projektovanje u fazama kroz međudržavni sporazum.