U ponedeljak oblačno s kišom

Vreme u Srbiji sutra će biti pretežno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od pet do 15, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Beograd takođe očekuje pretežno oblačno, popodne i uveče s kišom, a temperatura će se kretati od 15 do 24 stepena. Narednih dana se očekuje oblačno i hladnije vreme s padavinama, osim u sredu kada se očekuje malo toplije iako promenljivo vreme. Biometeorološka prognoza za ponedeljak 23. septembar 2019: Očekuje se nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez