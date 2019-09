Rohani na vojnoj paradi poručio Americi: Što ste dalje od regiona, to je on bezbedniji

Kurir pre 5 sati

TEHERAN - Prisustvo stranih trupa u regionu Persijskog zaliva povećava nesigurnost, rekao je iranski predsednik Hasan Rohani posle objave SAD da u to područje šalju pojačanje.

President Rouhani accuses foreign forces of raising Gulf 'insecurity' and says Iran has a peace plan it will present to the United Nations - from @AFP in Tehran https://t.co/q7Lzl0ebHX — david vujanovic (@davidvujanovic) September 22, 2019 Govoreći na otvaranju vojne parade u Teheranu, Rohani je naveo da će Iran u narednim danima predstaviti u UN plan saradnje priobalnih država s ciljem garantovanja bezbednosti Persijskog zaliva, Ormuskog moreuza i Omanskog mora.