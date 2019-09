Tošić: Konačno sam dao gol na derbiju

B92 pre 25 minuta | B92

Jedan od junaka Partizana Zoran Tošić bio je prezadovoljan zbog svog pogotka u 161. "večitom" derbiju.

Zoran Tošić je pred kraj utakmice postavio konačan rezultat (2:0), a to je bio njegov prvi gol na derbiju u karijeri, a novinare je zanimalo da je Zoran isplanirao proslavu tog gola. "Svi me pitaju kad će gol na derbiju i evo, konačno sam ga postigao. Nisam planirao proslavu, iskreno, posle Suminog gola je ostalo nekoliko minuta i svi smo bili skoncentrisani da do kraja izguramo kako treba i završimo sve u našu korist. Dobra asistencija Rajka, koju sam iskoristio",