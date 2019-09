Oproštajna poseta ambasadora Skata: Pred put se pozdravio sa premijerkom Brnabić (foto)

Kurir pre 59 minuta

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić primila je danas u oproštajnu posetu američkog ambasadora Kajla Skata i zahvalila mu na saradnji i doprinosu razvoju odnosa SAD i Srbije.

Premijerka Brnabić je ocenila da je dobra saradnja koju su imali doprinela jačanju odnosa i boljem međusobnom razumevanju Srbije i SAD, saopšteno je iz njenog kabineta. Ambasador Skat je rekao da je saradnja u protekle tri i po godine bila veoma dobra i da je mnogo toga urađeno u tom periodu. On je istakao da je došlo do značajnog porasta američkih investicija u Srbiji, kao i da je interesovanje američkih firmi za nova ulaganja veliko. Today I met Kyle Scott, the