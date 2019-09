Uhapšen zbog pretnji novinaru televizije Nova S

Novi magazin pre 34 minuta | Beta

Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su Z.J. (39) iz Beograda zbog ugrožavanja sigurnosti, odnosno zbog pretnji novinaru televizije Nova S Darku Mitroviću, saopšteno je danas.

On je osumnjičen da je putem društvenih mreža uputio preteće poruke tom novinaru. Osumnjičenom je odredjeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.